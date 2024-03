Uscito di strada in scooter, è andato a sbattere ha picchiato la testa: morto a 40 anni

Una sbandata fatale, nella notte tra sabato e domenica, ha portato al tragico incidente costato la vita a Constatin Molocea, 40enne di origini romene residente a Gaggiano, nel Milanese, che lavorava come muratore, mentre il connazionale di 42 anni che si trovava con lui a bordo dello scooter ha riportato alcune ferite, fortunatamente non preoccupanti.

L'incidente

Non erano ancora scoccate le 2.20 e lo scooter Yamaha 125 condotto da Molocea percorreva la strada provinciale 29 dal centro di Caprino Veronese in direzione della frazione di Ceredello, quando, nel tratto denominato via Ingegner Beccherle, il 40enne avrebbe perso il controllo del mezzo all'altezza di una curva a sinistra. Forse l'asfalto reso insidioso dalla pioggia, o la velocità, o magari una distrazione, sarà la polizia stradale intervenuta sul posto a stabilire la causa dell'episodio, resta il fatto che il 40enne avrebbe tirato dritto alla curva finendo sull'erba e andando a sbattere contro il blocco di cemento situato alla base di un palo della pubblica illuminazione. In seguito all'urto, Molocea sarebbe stato proiettato in avanti e finendo a terra avrebbe sbattuto violentemente il capo.

Alcuni passanti hanno lanciato l'allarme e sul posto si è precipitato il personale del 118 con ambulanza ed automedica, ma ogni tentativo di rianimare il 40enne è risulato vano ed è spirato sul posto. In stato confusionale, l'amico di 42 anni che era con lui sarebbe riuscito a rialzarsi: preso in cura dai sanitari, è stato condotto all'ospedale di Peschiera del Garda per accertamenti