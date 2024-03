Grosso scooter cade nella notte: morto il guidatore, ferito il passeggero

Due uomini in sella ad uno scooterone sono caduti questa notte, 10 marzo, lungo la Strada Provinciale 29, a Caprino Veronese. Nell'incidente è deceduto il conducente, mentre il passeggero è rimasto ferito.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 2.30, sulla strada che da Caprino porta alla frazione di Ceredello. Sul veicolo a due ruote viaggiavano due 40enni e l'uomo alla guida ha perso la vita nella caduta. La ricostruzione dell'accaduto è affidata agli agenti della polizia stradale, intervenuti sul posto insieme ai soccorritori del 118.

Sulla base dei primi riscontri è stato escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Probabilmente per l'asfalto bagnato o per altre cause da verificare, il guidatore del grosso scooter ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. L'impatto è stato fatale per il conducente, come accertato dal personale sanitario giunto con l'ambulanza e l'auto medica. Personale che invece ha potuto aiutare l'altro uomo in sella allo scooter. Il passeggero ha riportato delle ferite ed è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale di Peschiera del Garda.