In viale delle Nazioni doppio incidente in un quarto d'ora: auto ribaltata, prima coinvolta anche un'ape car di Amia

Due incidenti stradali a poca distanza l'uno dall'altro sempre su viale delle Nazioni a Verona, sono stati segnalati nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 febbraio, chiamando sul posto ben cinque pattuglie della polizia locale per effettuare i rilievi. In base a quanto riferito in una nota del Comune, il primo sinistro sarebbe avvenuto all’incrocio tra via Torricelli con viale delle Nazioni, dove sarebbero rimasti coinvolti un autoarticolato con targa bulgara e un mezzo Ape car di Amia. Il conducente di quest'ultimo, un uomo sessantenne, è stato trasferito al Polo Confortini con «alcune lesioni».

Sulle cause la polizia ha fatto sapere che sono in corso accertamenti da parte del Reparto motorizzato che ha acquisito anche un video di una dashcam di un altro autocarro che avrebbe seguito quello coinvolto nel sinistro. In base a quanto si apprende, il mezzo di Amia è stato sottoposto a sequestro penale su disposizione del pubblico ministero di turno e sono in corso anche gli accertamenti psicofisici su entrambi i conducenti.

Quindici minuti dopo il primo episodio sarebbe poi avvenuto il secondo incidente, questa volta tra una Fiat 500 che, stando a quanto riferito nella nota del Comune, pare stesse «effettuando retromarcia», e una Fiat Bravo che nell’impatto si è capottata. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli, mentre la strada davanti al centro commerciale Adigeo è rimasta chiusa per quasi due ore. Dalla polizia locale si dicono convinti che il video della videosorveglianza cittadina permetterà di ricostruire esattamente quanto accaduto.