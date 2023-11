Due auto si scontrano alla rotonda, quattro persone ferite: due in ospedale in codice rosso

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuo nelle serata di mercoledì nella zona di Affi.

Erano circa le ore 21, quando due auto sono entrate in collisione lungo la strada provinciale 11, all'altezza della rotonda dalla quale si procede poi in direzione di Rivoli veronese o della Sega di Cavaion, con una dinamica al vaglio dei carabinieri.

Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Bardolino con due mezzi e il 118 con ambulanze ed automedica. I pompieri avrebbero liberato una delle quattro persone coinvolte dall'abitacolo e tutte sono state poi affidate alle cure del personale sanitario: due sono state condotte in codice giallo all'ospedale di Peschiera, mentre le due più gravi sono state portate in codice rosso a Borfo Trento.