Incidenti stradali a raffica in città a Verona nelle ultime 24 ore, due nella zona del cantiere filovia

La polizia locale di Verona fa sapere attraverso una nota di aver rilevato, nella sola giornata di mercoledì 3 maggio e fino alle ore 17, ben «otto incidenti». In particolare, vi sarebbero anche «due sinistri avvenuti nel pomeriggio in via Faccio e in via Cardinali, lungo il circuito del cantiere filovia, con due scontri auto-moto e complessivamente tre feriti non gravi».

La situazione, secondo quanto viene riferito dalla polizia locale, è comunque «attentamente monitorata» dalla Centrale della mobilità e dai venti agenti in servizio con postazioni fisse e rallentamenti gestiti anche grazie a deviazioni verso Santa Lucia per chi arriva dalla tangenziale Nord. Il tutto, ovviamente, a poche ore dall'inizio della partita Hellas Verona - Inter.

La raffica di incidenti

In viale dei Colli, poco prima delle 4 del mattino, si sarebbe verificata una «fuoriuscita autonoma di una Ford» che si sarebbe anche «allontanata dopo aver danneggiato alcune piante». Il conducente, stando sempre a ciò che riferisce la polizia locale di Verona, sarebbe poi «risultato positivo all'etilometro con un tasso di oltre 1,5 gr/l». In tangenziale sud, in segutio, viene segnalata un'altra fuoriuscita autonoma, questa volta di una Fiat Punto che avrebbe poi provocato forti rallentamenti nelle prime ore della mattinata.

Poco dopo le ore 8 un'ulteriore fuoriuscita autonoma, questa volta in corso Milano all'incrocio con via Licata. Ad essere coinvolto in questo caso sarebbe stato un Piaggio Medley. Poco prima di mezzogiorno, in stradone Santa Lucia, la polizia locale riferisce di un altro incidente tra un'autovettura Renault e un ciclomotore Piaggio Liberty, fortunatamente senza feriti.

In lungadige Pasetto si sarebbe invece verificato l'«investimento di una ragazza di 19 anni, da parte di una Opel Meriva». In base a quanto si apprende, la ragazza sarebbe poi stata trasportata al Polo Confortini. Altro scontro nel primo pomeriggio di oggi in via Dolomiti, all'incrocio con via Gottardo. In questo caso, a risultare coinvolti sarebbero stati un furgone di un corriere e un'autovettura Suzuki con «ingenti danni ai mezzi». Inoltre, la polizia locale riferisce che «le due donne a bordo dell'auto sono state trasportate in ospedale».

Poco prima delle ore 17 si sarebbe quindi verificato un ulteriore scontro tra un'auto Discovery con un motociclo Piaggio. Il conducente del mezzo a due ruote sarebbe rimasto ferito. Alla stessa ora, la polizia locale segnala anche uno scontro in via Faccio con coinvolte auto e un ulteriore motociclo, il cui conducente ed il passeggero risulterebbero feriti.

Nella giornata di martedì 2 maggio, infine, un grave incidente è stato rilevato sempre dalla polizia locale in viale Venezia con «una donna ricoverata in prognosi riservata». Quest'ultima risulterebbe essere la conducente 81enne di una Ford Fiesta e, a quanto viene spiegato dalla polizia locale, sarebbe stata «sospinta verso destra» da un'altra autovettura. L'anziana avrebbe poi finito la propria corsa «contro alcune moto di un negozio ivi ubicato».