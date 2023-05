Hellas Verona - Inter, le probabili formazioni | Tra i gialloblù ritorna Faraoni dopo la squalifica

Dopo il pareggio dello Zini nello scontro salvezza con la Cremonese, l'Hellas torna subito in campo nell'infrasettimanale con l'Inter.

Una sfida complicata, ma non impossibile, per i gialloblù, che hanno bisogno di punti vitali per compiere l'ambito sorpasso sullo Spezia e uscire così dalla zona calda della classifica. "Il nostro campionato comincia da oggi" ha detto Milan Djuric dopo la sfida con i grigiorossi, consapevole che l'aggancio ai liguri, arrivato dopo una lunghissima rincorsa, ha portato ora i gialloblù a giocarsela alla pari fino alla fine per l'obiettivo salvezza. Il primo step arriverà proprio nella serata di oggi, mercoledì 3 maggio, al Bentegodi di fronte ai nerazzurri.

I PRECEDENTI - L'Inter è la squadra che ha vinto più sfide contro il Verona in Serie A: 38 su 63 (21 pareggi e 4 sconfitte). In aggiunta però, solo contro il Torino (25) gli scaligeri hanno pareggiato più match nel massimo campionato che contro i nerazzurri (21). L'Inter ha vinto le ultime cinque sfide contro l'Hellas in campionato e non ha mai ottenuto sei successi di fila contro i gialloblù in Serie A. I quattro successi del Verona contro l'Inter in Serie A sono tutti arrivati in partite casalinghe, tuttavia l'ultimo successo degli scaligeri contro i nerazzurri risale al 9 febbraio 1992 (1-0), da allora tre pareggi e otto sconfitte per i gialloblù in 11 sfide interne nel torneo.

QUI HELLAS VERONA - Zaffaroni medita alcuni cambi rispetto al pareggio contro la Cremonese. A partire dalla difesa, dove Ceccherini si candida al posto di uno tra Magnani e Dawidowicz al fianco dell'intoccabile Hien. Rientra Faraoni, che ha scontato la squalifica nell'ultimo turno: l'esterno dovrebbe prendere il posto di Depaoli, uscito acciaccato nel match dello Zini. A sinistra possibile chance per Doig, qualora Lazovic dovesse essere dirottato sulla trequarti al fianco di Verdi. Con il serbo sulla corsia mancina, invece, si libererebbe uno spazio alle spalle della punta, con Djuric ancora favorito nel solito ballottaggio con Gaich. Dubbi anche in mediana: difficile che il tecnico rinunci ad Abildgaard, anche se Duda rimane candidato per una maglia accanto a Tameze.

QUI INTER - Nell'occasione del gol segnato contro la Lazio, Gosens ha rimediato una lussazione alla spalla e dovrebbe averne per una quindicina di giorni. Inzaghi proporrà dunque qualche novità rispetto all'ultima gara: in porta dovrebbe esserci sempre Onana, in difesa ballottaggio Darmian-D’Ambrosio e probabile turno di riposo per Acerbi, con De Vrij al centro e Bastoni a sinistra. Dumfries tornerà titolare a destra, sull'out opposto l'ex Dimarco: scalpita Bellanova, che potrebbe trovare posto a gara in corso proprio sulla corsia mancina. Discorso simile per Asllani: in regia si va comunque verso la conferma di Brozovic, con Gagliardini a insidiare Barella e Calhanoglu che dovrebbe far rifiatare Mkhitaryan. Si rivedrà dal 1' Lautaro, più complicato immaginare la LuLa: Dzeko è al momento favorito su Lukaku per affiancare l'argentino.

ARBITRO - Daniele Orsato di Schio

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Doig; Verdi, Lazovic; Djuric

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko