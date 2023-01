/ Via Santa Croce

Scontro tra auto, una si ribalta: tre giovani liberati dai pompieri. Due feriti in ospedale

In tutto sono cinque le persone rimaste coinvolte nell'incidente avvenuto nella tarda serata di giovedì ad Angiari. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli e per liberare gli occupanti di uno di questi