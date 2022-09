Anziana investita sulle strisce, giovane travolta in bici e un'auto finita nei cespugli: raffica di incidenti a Verona

Sono parecchi gli incidenti stradali rilevati quest'oggi, mercoledì 28 settembre, a Verona da parte degli agenti della polizia locale, peraltro già impegnati per i cantieri Tav e con in corso la fiera Marmomac che, come sempre, contribuisce inevitabilmente a complicare la viabilità cittadina. Tutti i sinistri sono stati rilevati dal nucleo infortunistica stradale e dal reparto motorizzato della polizia locale di Verona.

Il primo, in base a quanto si apprende da una nota della stessa polizia locale, sarebbe avvenuto poco dopo le ore 6 di stamattina. Si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma, verificatisi in via Mantovana, dove una Mitsubishi Space Star è appunto terminata fuori dalla carreggiata, finendo a bordo strada tra i cespugli. Alla guida vi sarebbe stato un 26enne veronese, il quale è poi risultato negativo ai controlli etilometrici.

Incidente Verona via Mantovana 28 settembre 2022

Altri due episodi hanno visto protagonisti, loro malgrado, un pedone ed una ciclista entrambi investiti in due distinte situazioni. Nel primo caso, secondo ciò che riporta la polizia locale di Verona, una anziana signora sarebbe stata colpita in circonvallazione Maroncelli, poco prima di mezzogiorno, da parte di una Fiat Panda. Quest'ultima avrebbe infatti urtato la donna che stava attraversando le strisce pedonali. In un primo momento le condizioni della donna 87enne erano apparse gravi. La signora è stata quindi portata in ospedale per le cure mediche, mentre è stato sanzionato il conducente dell'autovettura.

Il secondo investimento avrebbe invece visto coinvolta una ciclista 28enne, poco dopo le ore 16 in via del Fante, colpita in questo caso da parte di una Mercedes. Il sinistro, chiarisce la nota della polizia locale, sarebbe stato ripreso dalle telecamere ubicate alla Breccia Cappuccini. La ciclista è stata in seguito trasferita all'ospedale di Borgo Trento, fortunatamente in condizioni non gravi.