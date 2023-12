Incidenti nella notte in provincia, il più grave sulla Porcilana: sei persone coinvolte

Una serie di incidenti stradali è stata registrata sulle strade della provincia di Verona tra domenica e lunedì, chiamando all'intervento i vigili del fuoco.

Il primo si è verificato intorno alle ore 21.30 in via Rote, nel territorio comunale di Ronco all'Adige, dove un'auto sarebbe uscita autonomamente di strada, ribaltandosi nel piccolo fossato che la costeggia. Sul posto è intervenuta una squadra dei pompieri di Caldiero, che ha liberato il conducente dall'abitacolo.

Sempre i vigili del fuoco dell'Est veronese sono dovuti intervenire sulla Porcilana, tra Caldiero e Belfiore, dove due auto si sarebbero scontrate frontalmente intorno alle 22.30, con una dinamica al vaglio dei carabinieri. Sei le persone coinvolte, di cui una liberata dall'abitacolo dai pompieri, e prese in consegna dal personale del 118, che ha portato i feriti in ospedale.

Due auto infine sono entrate in contatto sulla strada regionale 450 che collega Peschiera del Garda con Affi, per cause sempre al vaglio del personale dell'Arma, intorno alle ore 2 nel territorio comunale di Cavaion. In questo caso si sono diretti sul posto i pompieri di Bardolino, che si sono occupati di mettere in sicurezza i mezzi.