Scontro tra un'auto e un camion: liquido infiammabile invade la statale 11, sul posto i vigili del fuoco

Alle ore 12.15 di oggi, mercoledì 28 settembre, i vigili del fuoco riferiscono in una nota di essere intervenuti a seguito di un incidente stradale sulla statale 11, in via Bresciana nel Comune di Verona. L'incidente, in base a quanto riportato dai vigili del fuoco, avrebbe visto coinvolti un'autovettura ed un mezzo pesante. L'auto, stando ad una prima ricostruzione dei fatti fornita dai pompieri, avrebbe accidentalmente invaso la corsia opposta e si sarebbe così scontrata con il camion. Fortunatamente sarebbero risultati illesi entrambi i conducenti.

I vigili del fuoco, giunti da Verona con un mezzo e cinque uomini, spiegano di aver operato per «mettere in sicurezza i due mezzi» e «contenere lo sversamento di carburante che fuoriusciva dal serbatoio dell'autoarticolato, rottosi a causa dello scontro». Proprio per garantire la sicurezza dell'area, a causa del versamento di liquido infiammabile, gli stessi vigili del fuoco chiariscono che si è poi reso necessario chiudere, su entrambi i sensi di marcia, la strada statale 11.

La viabilità è stata infine ripristinata intorno alle ore 15. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato per svolgere gli accertamenti del caso in relazione alla dinamica dell'incidente.