Secondo giorno di fila con raffiche di incidente stradali a Verona, la polizia locale: «Dinamiche spesso legate a distrazione e alcol»

Dopo la complessa giornata di ieri, anche quest'oggi, giovedì 9 marzo, il comando della polizia locale del capoluogo scaligero ha segnalato una lunga serie di incidenti stradali nella città di Verona. Secondo quanto si apprende da una nota, si tratterebbe in particolare di sinistri «con veicoli capovolti e dinamiche spesso legate a distrazione e alcol».

Il primo episodio, stando a quanto evidenziato dalla nota della polizia locale, risalirebbe a poco dopo le ore tre di questa mattina. Nello specifico, mentre viaggiava lungo via Emilei in città, una ragazza veronese 28enne, la quale avrebbe avuto «un tasso alcolemico superiore ad 1 gr/l», avrebbe perso il controllo del veicolo «invadendo il marciapiede e capovolgendosi». La polizia locale fa sapere che la giovane «sarà segnalata alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza».

La serie di incidenti sarebbe poi proseguita nell'arco della mattinata. La polizia locale, infatti, spiega che in via Mezzacampagna si sarebbe verificata la «caduta autonoma di un motociclista con il conducente portato a Borgo Trento». Un nuovo scontro, questa volta tra un'auto Peugeot 206 ed una Vespa Piaggio, sarebbe quindi avvenuto in via San Marco e, in particolare, all'incrocio con via Spianà, dove un motociclista 82enne sarebbe poi stato ricoverato al Polo Confortini, avendo anche perso il casco dopo l'urto.

Ancora un'auto capovolta, in questo caso in via Milone, viene segnalata dagli agenti della polizia dopo lo scontro tra una Fiat Panda e una Ford. Infine, gli ultimi due episodi di giornata: il primo è l'«investimento di un ciclista» che sarebbe avvenuto in via XX Settembre all'incrocio con via San Vitale, dove a rimanere ferita sarebbe stata una donna. Da ultimo, la polizia locale segnale quindi un altro investimento, questa volta con vittima un ciclista che, in zona Porta Nuova, sarebbe stato colpito da una moto.

Si tratta, commentano dal comando della polizia locale di Verona, di «una serie di incidenti che ha raggiunto già il numero di 272 dall'inizio dell'anno, con un enorme lavoro per la polizia locale, non solo nel rilevare i sinistri ma poi per i successivi atti di ricostruzione e rapporti con l'autorità giudiziaria, i coinvolti, i periti e le assicurazioni, oltre che nelle notifiche dei verbali al codice della strada per coloro che hanno provocato gli incidenti».