Urto tra auto e bici in Rigaste San Zeno, 76enne portata in ospedale

Il nucleo infortunistica della polizia locale di Verona è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto questo pomeriggio, 5 aprile, intorno alle 16.30, in Rigaste San Zeno. All'altezza di Vicolo Boscarello, un'Opel Corsa guidata da una donna di 52 anni e una bicicletta condotta da una donna di 76 anni, entrambe dirette verso San Zeno, si sono urtate. La ciclista è stata soccorsa dai sanitari del 118, che l'hanno trasportata cosciente all'ospedale di Borgo Trento. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi.