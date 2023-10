Sbanda con la moto e va a sbattere sul guard rail: morto 31enne

Un altro incidente fatale si è consumato sulle strade veronesi nella tarda serata di domenica.

Erano circa le ore 11 e un 31enne di Oppeano stava percorrendo in moto la strada provinciale "dei Lessini", quando avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause da appurare, andando a sbattere contro il guard rail. Un impatto violento che non gli avrebbe lasciato scampo: sul posto è accorso il personale del 118 con ambulanza ed automedica, ma i tentativi di rianimarlo non sono bastati ed il centauro è deceduto sul posto.

Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri, per i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'episodio.