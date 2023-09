Sbanda e finisce contro cabina elettrica, morto a 35 anni Federico Sigillo

È un 35enne veronese la vittima dell'incidente che ieri sera, 2 settembre, ha anche lasciato al buio per qualche ora il quartiere di Quinzano, a Verona.

Il giovane uomo che ha perso la vita si chiamava Federico Sigillo. Ieri, era alla guida della sua Volkswagen Polo bianca ed intorno alle 19.15 stava attraversando Via Quinzano, nel quartiere in cui viveva. Per cause ancora al vaglio della polizia locale, il conducente che era da solo in macchina ha sbandato ed è andato a sbattere contro una cabina elettrica dell'Enel.

Lo schianto è stato molto forte e non ha lasciato scampo al 35enne. I soccorritori del 118, arrivati con un'ambulanza e un'auto medica hanno provato a lungo a rianimarlo ma la vita di Federico Sigillo si era ormai spenta.

Sul posto, ad aiutare nelle operazioni di soccorso, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. E soltanto al termine del lavoro dei soccorritori e dei rilevamenti degli agenti, è stato possibile per i tecnici di Enel operare sulla cabina elettrica danneggiata e far così tornare la corrente a Quinzano.