Morto a 13 anni investito da un pirata della strada: identificato il guidatore dell'auto

È stato individuato dai carabinieri di Negrar di Valpolicella e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caprino Veronese, il conducente del veicolo che nella tarda serata di lunedì, lungo la strada provinciale 12, nella frazione di San Vito, ha investito il 13enne Chris Abom, residente in zona, il quale nella mattinata di martedì è deceduto all'ospedale di Borgo Trento dopo il ricovero. Si tratta di un 39enne del posto, operaio, con piccoli precedenti fra cui spaccio di stupefacenti e guida in stato di ebbrezza.

Gli uomini dell'Arma sarebbero risaliti a lui grazie al sistema di videosorveglianza comunale ed ai detriti della vettura che hanno rinvenuto sull’asfalto. Grazie ad un frammento del fanale ed a parte dello specchietto retrovisore, infatti, sarebbe stato possibile individuare il modello di auto coinvolto e ricercarlo sulle diverse telecamere munite del sistema di lettura targhe.

I militari avrebbero individuato il mezzo dopo aver esaminato le immagini per tutta la notte, scoprendo che risultava intestato ad una donna di 64 anni ed era in uso al figlio, che nella mattinata di martedì lo aveva nuovamente utilizzato per recarsi al lavoro presso un cantiere edile in Valpolicella.

Una volta raggiunto dalle forze dell'ordine, avrebbe ammesso di essere stato lui alla guida ma non di aver investito una persona. Il veicolo, che si trovava nei pressi del cantiere, è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, i quali avrebbero rilevato inequivocabili danni nella parte anteriore destra, compatibili con i frammenti rinvenuti sul terreno, e sul parabrezza, sul quale sarebbero evidenti i tipici segni del “caricamento” di un pedone.

Secondo una prima, sommaria, ricostruzione della dinamica, sembra che il 13enne e l'auto procedessero entrambi in direzione di Verona lungo la sp12, che in quel tratto prende il nome di via San Vito.

Le cause dell'incidente sono ora in fase di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria di Verona, alla quale l’uomo è stato deferito in stato di libertà per i reati di omicidio stradale, fuga in caso di incidente ed omissione di soccorso.