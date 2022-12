Tremendo scontro frontale tra due auto: un morto e due feriti gravi

Tragico scontro frontale tra due auto nel pomeriggio di oggi, 31 dicembre, a Casaleone. Intorno alle 17.30, in Via Belfiore, due veicoli hanno avuto un tremendo impatto che non ha lasciato scampo ad un automobilista.

Sul luogo dell'incidente, il Suem 118 di Verona ha inviato due ambulanze, un'auto medica ed anche l'elicottero. Il personale sanitario non ha potuto far nulla per salvare la persona deceduta sul posto. E sono apparse gravi anche le condizioni dei due feriti, i quali sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.

Ad aiutare i soccorritori sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Mentre gli uomini delle forze dell'ordine hanno gestito il traffico ed analizzato la zona dove le due macchine si sono scontrate per ricostruire la dinamica del frontale.