Giovane veronese muore in un incidente il giorno del compleanno al rientro dal lavoro

Era nato ad Arzignano nel 1995 e proprio ieri avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno. Un destino tragico quello del 25 enne residente a Santo Stefano di Zimella, Federico Ruzza, che ieri ha perso la vita in un drammatico incidente stradale nel Vicentino. La sua auto, una Smart, verso le ore 7.30 di sabato è sbandata all'improvviso, per cause in corso d'accertamento, mentre percorreva la Strada Provinciale 8, provenendo da Sossano in direzione del Comune di Orgiano.

Il veicolo è si è infranto contro la cuspide del guardrail, finendo poi in un fossato senz'acqua che si trova a fianco della carreggiata. L'impatto è stato fatale per il giovane che, purtroppo, non ha avuto scampo nonostante l'intervento dei soccorritori del Suem 118, oltre che dei vigili del fuoco. La vittima stava facendo rientro a casa dopo un turno di lavoro notturno nell'azienda dove lavorava ad Albettone. Avrebbe dovuto celebrare con i propri familiari il suo compleanno, ma un vero dramma si è consumato sulla via del ritorno a casa.