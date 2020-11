Auto finisce fuori strada nel Vicentino: morto un giovane 25enne di Zimella

Alle 7.30 di stamattina, sabato 21 novembre, i vigili del fuoco riferiscono di essere intervenuti lungo la Strada Provinciale 8 in via San Giovanni nel Comune vicentino di Orgiano, a seguito della fuoriuscita di strada da parte di un’auto. Il veicolo è finito contro la cuspide di un guardrail e poi nel fossato. A causa del sinistro ha perso la vita un ragazzo 25 enne originario del Veronese.

I pompieri arrivati da Lonigo e da Padova con l’autogrù, hanno messo in sicurezza la Smart. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte del giovane conducente di Zimella. I carabinieri di Campiglia hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per determinare le cause dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle ore 10.30 dopo l’estrazione del corpo del giovane e il recupero dell’auto.