Maxi tamponamento in A4 e lunghe, ma fortunatamente nessun ferito grave

Fortunatamente non sono stati registrati feriti gravi, ma sono stati pesanti i disagi per gli utenti in seguito al maxi tamponamento avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì lungo l'autostrada A4.

L'incidente si è verificato intorno alle ore 18 tra i caselli di Sommacampagna e Verona Sud, in direzione di Venezia, e ha coinvolto ben 11 veicoli tra auto e furgoni. Le richieste di intervento hanno portato sul posto il personale della polizia stradale di Verona Sud e gli e ausiliari della viabilità, con i vigili del fuoco e il 118, che si sono messi all'opera per soccorrere le persone coinvolte nella serie di incidenti a catena avvenuti all'altezza del km 277.

Diverse le persone ferite in maniera non grave e prese in cura dal personale sanitario, presente sul posto con due ambulanze ed un elicottero: quattro di queste sono state portate in codice giallo all'ospedale di BorgoTrento e le loro condizioni non sarebbero preoccupanti, mentre un'altra decina ha ricevuto le cure mediche sul posto. Ingenti i danni riportati da alcuni dei veicoli coinvolti, ma non sarebbe stato necessario l'intervento dei pompieri per estrarre gli occupanti dagli abitacoli, i quali si sono occupati di mettere in sicurezza i mezzi.

Pesanti le ripercussioni della serie di tamponamenti sulla viabilità, con il traffico rimasto paralizzato per circa due ore e le code che hanno superato i 10 chilometri. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 19 e un'ora dopo la viabilità è tornata alla normalità.