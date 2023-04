Incidente in autostrada A4: feriti e lunghe code

Un incidente stradale è stato segnalato quest'oggi, giovedì 27 aprile, lungo l'autostrada A4 nel tratto compreso tra il casello di Sommacampagna e quello di Verona sud. In base alle prime informazioni disponibili, il sinistro coinvolgerebbe più veicoli e si sarebbe verificato intorno alle ore 18 in direzione Venezia.

Presenti sul posto i soccorritori del Suem 118 che sono intervenuti con un'ambulanza infermierizzata, l'elicottero e un'altra ambulanza. In base a quanto si apprende vi sarebbero almeno quattro persone rimaste ferite, non in modo particolarmente grave. Tutti i soggetti coinvolti sarebbero infatti stati trasportati in codice giallo verso l'ospedale di Borgo Trento a Verona per ricevere le cure del caso.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per regolare la viabilità che ha inevitabilmente risentito dell'episodio, con il formarsi di lunghe code.