Investita in Zai a Verona e proiettata a 10 metri: 20enne in ospedale in condizioni critiche

Una giovane è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento, dopo un incidente stradale avvenuto nella Zai di Verona nel primo pomeriggio di giovedì.



Stando alle prime informazioni giunte, una ragazza ventenne è stata investita in largo del Perlar, davanti al Bar Bauli, poco prima delle ore 15, e proiettata a 10 metri di distanza. In suo soccorso sono arrivati gli uomini del 118 con un'automedica e un'ambulanza infermierizzata: dopo averle prestato le prime cure, la giovane è stata condotta al Polo Confortini in condizioni critiche.Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale di Verona per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.