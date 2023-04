Weekend di Pasqua a Verona, raffica di incidenti. Scatta il piano viabilistico per i rientri

La scia degli incidenti stradali a Verona non si è arrestata nemmeno durante il weekend di Pasqua, superando quota 400 dall'inizio dell'anno. Sono stati 8 i sinistri rilevati dalla polizia locale scaligera, di cui 5 alla vigilia e 3 a Pasqua, che già era impegnata nella gestione del traffico viste le migliaia di turisti che hanno preso d'assalto il capoluogo in questi giorni.

Nessun incidente invece è stato registrato nel territorio comunale di Verona dalla mezzanotte alle ore 15 di lunedì: un fatto raro, sottolineano dal Comando di via del Pontiere, vista l'enorme movimentazione di veicoli da e per la città.

Durante la notte di sabato in via Bonfadio, all'incrocio con via Da Villafranca, è stato registrato uno scontro tra una Peugeot e una Ford, le quali sono poi andate a collidere con altre tre auto regolarmente parcheggiate: una Fiat 500, una Fiat Punto e una Citroen C4. I conducenti sono stati ricoverati in ospedale, mentre proseguono gli accertamenti sulla dinamica.

Sempre nella serata della vigilia sono entrate in collisione una Dacia Duster e una Fiat Panda, tra via Francia e via Belgio: alla base dell'incidente ci sarebbe il grave stato di ubriachezza di uno dei guidatori.

In via Galvani è stata segnalata la fuoriuscita autonoma di un motociclo Piaggio Vespa, condotto da una 18enne il cui racconto è al vaglio degli specialisti del Nucleo Infortunistica.

Poco prima delle 9 di domenica si è verificata un'altra fuoriuscita autonoma sulla SR62, in direzione della tangenziale Sud, con una Fiat Panda uscita di strada.

Una donna donna di 52 anni è stata ricoverata in ospedale, dopo essere stata investita da una Volkswagen Polo mentre si trovava in bicletta in via Tevere.

Altra uscita autonoma quella registrata in via del Pestrino sabato, che ha visto una Volkswagen Touran danneggiare un immobile in una curva.

Senza feriti lo scontro avvenuto in tangenziale sud tra una Opel e una Lancia Y, mentre ha dovuto ricorrere alle cure mediche il conducente di una bicicletta entrata in collisione tra con una Peugeot 208 all'incrocio tra via Campanella e via Asiago: in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica.

Sono 410 gli incidenti rilevati nel capoluogo dal 1.gennaio scorso dalla Polizia Locale di Verona.

Infine è in atto il piano di controllo viabilistico per il rientro in città dei residenti nel capoluogo, e lo sarà fino a sera, e per il deflusso dal centro di migliaia di visitatori giunti a Verona (tutti esauriti i parcheggi nel pomeriggio di lunedì), come disposto in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.