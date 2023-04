Perde il controllo dell'auto e sbatte contro edificio in Via del Pestrino

Non sono state gravi per il conducente le conseguenze di un'uscita di strada autonoma avvenuta oggi pomeriggio, 8 aprile, a Verona.

Intorno alle 15.30, per cause al vaglio della polizia locale di Verona, una Volkswagen è andata a sbattere contro lo spigolo di un'edificio in Via del Pestrino. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente, ma l'auto è rimasta a lungo ferma di traverso sulla carreggiata, creando problemi al traffico tra Tra Porto San Pancrazio e Borgo Roma.

Lievi le conseguenze per chi era alla guida della Volkswagen, soccorso dagli operatori del 118 arrivati insieme agli agenti della polizia locale.