Fuoriuscita di strada in moto: ferito grave portato in codice rosso all'ospedale

Un grave incidente stradale è stato segnalato nella serata di oggi, sabato 25 febbraio, nel Comune di Veronella. Secondo quanto viene riportato dai soccorritori del Suem 118, una moto sarebbe fuoriuscita di strada in modo autonomo quando erano circa le ore 18.30.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza infermierizzata e gli agenti della polizia per i rilievi. In base a quanto riferito dai soccorritori, il conducente della moto a causa del sinistro avrebbe subìto gravi conseguenze. Il ferito è stato pertanto accompagnato d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale di Verona Borgo Trento.