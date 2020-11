Cinque feriti, di cui due gravi, nel frontale tra auto in zona Sacra Famiglia

Due auto si sono scontrate frontalmente ieri, 7 novembre, in zona Sacra Famiglia a Verona. L'incidente è avvenuto dopo le 18.30, in Via Vigasio. Le vetture coinvolte sono una Ford Focus, in cui viaggiava un veronese, ed una Toyota Yaris con a bordo quattro donne. Tutti e cinque sono rimasti feriti, ma una donna ed il conducente della Focus hanno riportato lesioni più gravi e sono stati trasportati all'ospedale di Borgo Trento dove sono ricoverati in condizioni delicate.

I feriti sono stati soccorsi e portati in ospedali dai sanitari del 118, accorsi sul posto insieme agli agenti della polizia locale e della polizia stradale ed insieme anche ai vigili del fuoco. I pompieri hanno messo in sicurezza la strada, mentre gli operatori della polizia locale si sono occupati della gestione del traffico. La dinamica dell'incidente è invece al vaglio della polizia stradale, la quale ha confermato che il frontale è stato provocato da un'invasione di corsia.