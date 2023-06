Tutti ventenni i feriti nel frontale di Strada Bresciana, uno in prognosi riservata

Al momento rimangono ancora ignote le cause dell'incidente stradale avvenuto la scorsa notte, 23 giugno, in Strada Bresciana a Verona. Sul sinistro stanno investigando gli esperti del nucleo infortunistica stradale della polizia locale, grazie anche ai rilievi fotoplanimetrici effettuati nella serata.

Agenti che questa mattina hanno fornito maggiori dettagli sullo scontro frontale che si è verificato dopo le 23. Le auto coinvolte sono una Fiat Panda e una Nissan, su cui viaggiavano dei ventenni. Il conducente della Panda si trova ricoverato in prognosi riservata al Polo Confortini, mentre il passeggero ha avuto ferite giudicate guaribili in 30 giorni. Meno gravi le lesioni per chi era a bordo della Nissan. In totale sono quattro i feriti trasportati all'ospedale di Borgo Trento dal personale del Suem 118, intervenuto sul luogo dell'incidente insieme ai vigili del fuoco.

Ed oltre alle indagini sugli incidenti stradali, gli agenti della polizia locale sono impegnati anche nella ricerca dei "pirati stradali" che recentemente hanno provocato incidenti e sono fuggiti.

È stato individuato il cittadino marocchino 25enne che con il suo monopattino aveva fatto cadere una ciclista in Via Tazzoli per poi dileguarsi. Grazie alle immagini di videosorveglianza, alle segnalazioni di altre forze dell'ordine e alla ricerca sul territorio, il giovane è stato fermato dal nucleo di polizia giudiziaria e segnalato alla procura per omissione di soccorso e fuga dopo sinistro stradale.

Inoltre, è stato individuato anche un cittadino srilankese 30enne che in sella ad un motorino aveva investito sulle strisce una donna a San Giorgio, procurandole la frattura del bacino. L'uomo era fuggito perchè non aveva più punti sulla patente e sarà denunciato penalmente.