Frontale nella notte tra due auto, due feriti in codice rosso e due in codice giallo

Ieri, 23 giugno, due auto si sono scontrate frontalmente su Strada Bresciana, a Verona. Quattro i feriti trasportati in ospedale.

L'incidente è avvenuto ieri notte, poco prima delle 23.30 all'altezza del civico 37 di Strada Bresciana. La dinamica è al vaglio della polizia locale, che per permettere l'intervento dei soccorsi ha dovuto chiudere al traffico la via. I feriti sono stati aiutati dai vigili del fuoco e dal personale medico del 118, arrivato con quattro mezzi tra ambulanze e auto mediche. Tutti e quattro i feriti sono stati ricoverati all'ospedale di Borgo Trento, i due più gravi in codice rosso e gli altri in codice giallo.