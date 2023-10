Due feriti portati in ospedale dopo lo scontro tra auto e moto: uno in codice rosso

Grave incidente stradale nella mattinata di sabato a San Martino Buon Albergo.

Stando alle prime infomazioni giunte, intorno alle 10.30 un'auto ed una moto si sarebbero scontrate lungo la strada regionale 11, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine.

Sul posto è accorso il personale del 118 con ambulanza ed automedica, per fornire le prime cure alle due persone che sono rimaste ferite, condotte poi entrambe all'ospedale di Borgo Trento: una in codice giallo e, la più grave, in codice rosso.

Seguiranno aggiornamenti