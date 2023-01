Due persone sono state portate d'urgenza in ospedale dopo un incidente stradale avvenuto a Settimo di Pescantina nel pomeriggio di domenica.



Stando a quanto appreso, intorno alle 16.30 un'auto sarebbe uscita autonomamente di strada mentre percorreva via Antonio Bertoldi, andando a sbattere. Sul posto si è diretto un mezzo dei vigili del fuoco e il personale del 118 con ambulanza ed elicottero: una volta ricevute le prime cure, i feriti sono stati condotti in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.Sul posto i carabinieri per la ricostruzione della dinamica dell'episodio.