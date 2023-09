In vacanza sul Garda, investito mentre fa jogging prorettore del Politecnico

È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale veronese di Borgo Trento Federico Bucci, professore di storia dell'architettura e prorettore della sede territoriale di Mantova del Politecnico di Milano. L'architetto 64enne, residente a Milano, era in vacanza sul Lago di Garda e ieri mattina, 2 settembre, era uscito per fare jogging, quando un'auto lo ha investito. Le condizioni di Federico Bucci sono apparse subito gravi ed il professore è stato rapidamente trasportato in elicottero all'ospedale di Verona, dove è stato sottoposto ad un intervento urgente. E la prognosi non è stata ancora sciolta dai medici.

Come riportato da MilanoToday, Federico Bucci è nativo di Foggia ed è professore ordinario di storia dell'architettura al Politecnico di Milano, dove il rettore gli ha ancora affidato le deleghe agli archivi e alle biblioteche e dove ricopre anche la cattedra di prorettore del polo territoriale di Mantova e responsabile della Cattedra Unesco.

Bucci è stato visiting professor alla Texas A&M University, all'Istituto di Architettura di Mosca, alla Universidad de Los Andes di Merida, Venezuela, alla Pontificia Universidad Catolica de Chile, alla University of Southern California di Los Angeles e all'Etsab di Barcellona. Ha lavorato presso l’archivio dell'Albert Kahn Inc. di Detroit e il Cca di Montrèal. È stato membro dell'American Society of Architectural Historians e ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali. Ha curato mostre sull'architettura italiana e pubblicato diversi volumi, tra cui: Albert Kahn: architect of Ford, New York 1993; Luigi Moretti. Opere e scritti, Milano 2000; Franco Albini, Milano 2010.