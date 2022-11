La loro auto esce di strada e si ribalta in un fosso, feriti cinque giovani

Tre giovani portati in ospedale in codice rosso ed altri due in codice giallo. È di cinque feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 5.30 di questa mattina, 6 novembre.

I cinque erano a bordo di un'auto uscita di strada in Via Perzacchetto, nella frazione di Zevio denominata Perzacco. Sono ancora da stabilire le cause, ma pare che la vettura sia finita fuori strada autonomamente. Il veicolo si è poi ribaltato nel fosso che costeggia la via, arrestandosi vicino ad un'abitazione privata.

Ricevuta la notizia dell'incidente, il 118 di Verona ha inviato sul posto sette mezzi di soccorso, tra ambulanze e auto mediche. E per estrarre alcuni ragazzi dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Tutti e cinque i giovani sono stati poi trasportati in ospedale, i più gravi a Borgo Trento e gli altri a San Bonifacio.