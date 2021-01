Squadra del ciclista Sagan investita in allenamento, tre ricoverati in ospedale

Ieri, 16 gennaio, un gruppo di ciclisti professionisti che si stava allenando sulle strade del Veronese è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Sette corridori sono stati investiti da un'auto a Ronchi di Castelnuovo del Garda, non lontano da Gardaland, intorno alle 16. Gli atleti sono stati soccorsi dai sanitari del 118, che hanno accompagnato due di loro all'ospedale di Peschiera del Garda mentre un terzo è stato portato a Borgo Trento. La donna alla guida dell'auto, invece, è rimasta illesa. E sono gli agenti della polizia stradale di Bardolino ad indagare sul sinistro, che potrebbe essere stato causato da una mancata precedenza ad un incrocio.

I ciclisti coinvolti fanno parte della squadra tedesca della Bora-Hansgrohe, in cui milita il tre volte vincitore dei mondiali su strada Peter Sagan. I nomi dei tre ciclisti portati in ospedale sono stati confermati dalla squadra stessa. Sono Wilco Kelderman, Rüdiger Selig e Andreas Schillinger, i quali non hanno mai perso conoscenza durante le operazioni di soccorso. Kelderman ha subito una commozione cerebrale e una frattura alle vertebre. Schillinger ha riportato vertebre rotte nella colonna cervicale e toracica. Solo commozione cerebrale, ma nessuna frattura, per Selig.