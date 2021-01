Auto investe una squadra di ciclisti: tre giovani finiscono in ospedale

Un brutto incidente stradale si è verificato a Castelnuovo del Garda nel pomeriggio di sabato, ha provocato il ricovero ospedaliero di tre giovani ciclisti.

Stando a quanto riferito dai soccorritori, una squadra di ciclismo si stava allenando in località Ronchi intorno alle 16, quando un'auto avrebbe travolto alcuni componenti, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine.

In soccorso dei feriti è arrivato il personale del 118 in ambulanza, che ha prestato le prime cure ai feriti, prima di trasportarne due all'ospedale di Peschiera del Garda e uno a Borgo Trento.