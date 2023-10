Caduta autonoma di una moto lungo l'autostrada A4: due persone in ospedale

Dopo quello registrato a San Martino Buon Albergo, un altro incidente stradale ha visto coinvolto un veicolo a due ruote nella giornata di sabato.

Stando a quanto appreso fino ad ora, intorno alle ore 11 si sarebbe verificata una caduta autonoma di una motocicletta lungo l'autostrada A4, tra i caselli di Verona sud e Verona est, per cause al vaglio del personale della polizia stradale.

Due le persone rimaste ferite nell'episodio e soccorse dal personale del 118, giunto con ambulanze ed automedica: entrambe sono state trasportate all'ospedale di Borgo Trento, una codice giallo e l'altra in codice rosso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, mentre le conseguenze sul traffico sarebbero state limitate.