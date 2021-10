Bicicletta travolta da un'auto nella notte: morto sul posto il ciclista

Drammatico incidente nella notte tra sabato e domenica a Soave.

Intorno alle ore 1 un uomo in bicicletta sarebbe stato travolto da un'auto in via San Lorenzo, con una dinamica al vaglio del personale della Polizia stradale, intervenuta con l'ispettore superiore del Nucleo Infortunistica Luciano Piccinini: secondo i primi rilievi, la Fiat Panda condotta da un sessantenne della zona stava percorrendo la strada, quando avrebbe tamponato sulla parte destra la bici con in sella un cinquantenne. In aiuto del ferito sono arrivati i soccorritori del 118 con ambulanza ed automedica, ma i tentativi di salvare la vita al ciclista sarebbero risultati vani ed è morto sul posto.



Il guidatore della Panda è stato sottoposto ai test per alcol e droghe, che hanno dato esito negativo: nel buoio l'automobilista non avrebbe visto la bici e lungo quella strada piuttosto stretta non sarebbe riuscito ad evitarla.Il veicolo è stato sottoposto a sequestro, mentre la Polizia stradale si occuperà di rintracciare i familiari del deceduto tramite il Consolato ed avviasarli del tragico episodio.