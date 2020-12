Caduto in bici, i passanti lo notano nella boscaglia: giovane in condizioni critiche

Un giovane è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale di Borgo Trento, dopo un incidente in bici avvenuto nel comune di Malcesine.

Stando alle prime informazioni giunte dai soccorritori, si tratterebbe di un ragazzo di circa 26 anni avvistato nella boscaglia presente in località Colombere da alcuni passanti intorno alle ore 15, dove presumibilmente sarebbe finito dopo una caduta.

Scattato l'allarme, sul posto si sono precipitati elicottero e ambulanza del 118, che dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno trasportato all'ospedale di Borgo Trento. Sarà compito delle forze dell'ordine invece ricostruire la dinamica dell'accaduto.