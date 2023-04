Giornata in coda su tutto il tratto veronese dell'A4 per due incidenti

Giornata di code su tutto il tratto veronese della A4. Sono stati due i principali incidenti ad aver bloccato la viabilità nella tarda mattinata e nel pieno pomeriggio di oggi, 6 aprile.

Il primo sinistro è avvenuto poco prima delle 11 di questa mattina, sulla carreggiata in direzione Venezia, tra i caselli di Montebello e Montecchio, in provincia di Vicenza. Almeno sei i veicoli coinvolti, tra cui due mezzi pesanti, e tre gli automobilisti rimasti feriti. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della strada hanno richiesto ore ed anche la chiusura del tratto autostradale tra i caselli di Soave e di Montecchio. Chiusura che ha avuto ripercussioni sia sulla A4, con rallentamenti a partire da San Martino Buon Albergo, sia sulla viabilità ordinaria dove si è riversato il traffico autostradale.

L'altro incidente è avvenuto sempre sulla corsia di marcia verso Venezia ma ha sviluppato code sulla parte occidentale del tratto autostradale scaligero. Verso le 15, quando ormai erano stati smaltiti i rallentamenti per lo scontro accaduto nel Vicentino, due veicoli si sono scontrati tra i caselli di Verona Sud e Verona Est. Le code si sono dunque sviluppate dal capoluogo, producendo poi rallentamenti fino al Garda e al confine con la provincia di Brescia. Code che si sono poi sciolte in un paio d'ore.