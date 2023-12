Nella notte un autobus finisce contro un albero in Basso Acquar e lo sradica

Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze, il brutto incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì e martedì a Verona.

Erano circa le ore 2 del 12 dicembre, quando i vigili del fuoco scaligeri sono stati chiamati all'intervento in via Basso Acquar, all'altezza del ponte ferroviario, a causa di un'autobus Atv andato a sbattere contro un albero.

Sul posto si sono diretti 2 mezzi e 7 unità dei pompieri, che si sono messi immediatamente all'opera per mettere in sicurezza sia il mezzo, che era alimentato a metano, sia la pianta sradicata.

Nel sinistro non sono stati registrati feriti, mentre i rilievi del caso sono stati affidati alla polizia locale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco si sono infine concluse intorno alle ore 4.