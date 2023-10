Autoarticolato sbaglia manovra all'incrocio, finisce contro una casa e demolisce il muro

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente avvenuto nelle prime ore di mercoledì a Zimella, all'incrocio tra via Baffa e via Dante.

Poco prima delle ore 5 infatti, un autoarticolato è finito contro l'abitazione situata al civico 15 di via Dante, per cause ancora da verificare, provocando seri danni al muro della casa.

Il violento impatto fortunatamente non avrebbe avuto conseguenze per la coppia che si trovava all'interno dell'edificio e neppure per l'autista del mezzo pesante, il quale è riuscito da solo a lasciare l'abitacolo. Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco con una squadra del distaccamento di Caldiero e una gru da Padova, insieme al personale del 118 che prestato le cure necessarie al conducente del tir.

I rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Legnago, i quali dovranno appurare cosa abbia provocato l'incidente, mentre il personale della polizia locale ha fornito supporto gestendo la viabilità nel corso delle operazioni.

Demolito il muro dell'abitazione, che in parte risulta ora inagibile.