Auto tampona un trattore prima dell'alba: morto il guidatore

Un altro drammatico incidente ha avuto luogo lungo le strade della provincia di Verona prima dell'alba di mercoledì. Il sinistro questa volta ha avuto luogo nella Bassa, nel Comune di Sanguinetto.

Stando a quanto appurato fino ad ora, erano circa le ore 5 ed un trattore stava percorrendo via Ca' de Micheli in direzione di Nogara, quando sarebbe stato tamponato da un'auto all'altezza del civico 64. Un impatto violento, che non avrebbe lasciato scampo al guidatore. Sul posto infatti si sono diretti i vigili del fuoco con una squadra da Legnago e il personale del 118 con un'ambulanza ed un'automedica, ma per l'uomo alla guida dell'Opel Corsa non c'è stato niente da fare, mente il conducente del mezzo agricolo non avrebbe subito particolari conseguenze.

Sulla dinamica dell'incidente lavorano i carabinieri.