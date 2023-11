Auto si cappotta nel campo dopo lo scontro con un camion: ricoverata una donna

Una persona è stata trasportata in ospedale a San Bonifacio nelle prime ore di venerdì, in seguito ad un incidente stradale avvenuto nell'Est veronese.

Un'auto ed un mezzo pesante infatti si sono scontrati lungo il tratto di Sp 20 denominato via Busolo nel Comune di Lavagno, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. Intorno alle 7.45, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero con 5 operatori e un mezzo, i quali si sono subito messi al lavoro per estrarre dalle lamiere la donna alla guida della vettura, che in seguito all'urto si era cappottata finendo nella piccola scarpata adiacente alla carreggiata, che la separava da un campo.

La donna è stata poi affidata alle cure del 118, che l'ha trasportata all'ospedale Fracastoro dove è stata ricoverata, mentre l'autista del camion è rimasto illeso.

Le operazioni di soccorso alla fine si sono concluse intorno alle ore 9 con la messa in sicurezza dei due mezzi.