Auto si ribalta davanti all'ingresso della Clinica San Francesco: 47enne soccorso

L'incidente si è verificato all'alba di sabato in via Unità d'Italia, a Verona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'auto alimentata a Gpl, mentre il conducente è stato ricoverato per accertamenti dai sanitari