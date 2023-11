Auto esce di strada al casello di Peschiera, tre persone in ospedale: due sono bambini

Tre persone sono rimaste ferite nell'incidente stradale avvenuto nella serata di domenica al casello autostradale di Peschiera del Garda.

Poco prima delle 21.30, stando a quanto appreso, un'auto con a bordo tre persone, tra le quali due bambini, sarebbe uscita autonomamente di strada, con una dinamica al vaglio della polizia stradale.

Scattato l'allarme, sul posto si è precipitato il personale del 118 con ambulanze ed automedica per prestare soccorso alle persone coinvolte, le quali sono state portate tutte all'ospedale di Borgo Trento: una in codice giallo e due in codice rosso.

Seguiranno aggiornamenti