Esce di strada e si ribalta in un vigneto, 79enne estratta dall'auto e portata in ospedale

Una donna di 79 anni alla guida di una Fiat è uscita di strada da sola questa mattina, 20 luglio, a Cavaion Veronese. L'auto dell'anziana si è ribaltata lungo Strada Provinciale 31 "del Trentin" ed è rimasta bloccata su un fianco vicino ad una vigna.

L'allarme per il ribaltamento è arrivato intorno alle 10.30 di questa mattina. La donna era rimasta incastrata all'interno della vettura e per estrarla sono intervenuti, con un mezzo, cinque vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino. I pompieri hanno estratto l'automobilista e le hanno prestato le prime cure. La 79enne è stata poi soccorsa dal personale sanitario che l'ha trasferita in ospedale.

I vigili del fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza la vettura, mentre gli agenti della polizia stradale erano intenti nei rilievi.