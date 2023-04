Incidente della Stella Natale, nominato il perito dal tribunale: svolto il primo sopralluogo

Si è svolto nella giornata di mercoledì il primo sopralluogo in Arena del perito nominato dal Tribunale di Verona- Ufficio del giudice per le indagini preliminari - per accertare la dinamica e le cause dell’incidente verificatosi il 23 gennaio scorso, in occasione dello smontaggio della Stella di Natale.

Nell'udienza di conferimento dell'incarico peritale (individuato nella persona dell’ingegner Alessandro Grazzini) tenutasi mercoledì mattina, alla quale ha partecipato la vicesindaca Barbara Bissoli e l'Avvocatura civica in rappresentanza del Comune che è parte offesa, il perito si è reso disponibile ad iniziare in giornata le operazioni di acquisizione delle prove. È stato un incontro caratterizzato da grande spirito di collaborazione, sottolineano da Palazzo Barbieri, tant'è che il Giudice per le indagini preliminari ha autorizzato il perito ad accedere già nel pomeriggio nell’anfiteatro, invitandolo espressamente ad eseguire con la massima urgenza, tempestività e sollecitudine le attività di sopralluogo al fine di rendere disponibile nel minor tempo possibile l’anfiteatro Arena in vista delle prossime attività artistiche già programmate.

«Il sopralluogo del perito incaricato dal Tribunale e dei periti di parte si è appena concluso», ha reso noto la vicesindaca Barba Bissoli commentando: «Siamo soddisfatti del lavoro svolto a tempo di record. Ragionevolmente, il perito del Tribunale relazionerà nelle prossime ore l’Autorità giudiziaria al fine della liberazione dell’Anfiteatro dal sequestro giudiziale, che confidiamo possa avvenire quanto prima».