Fumo dalla zona del Pestrino segnalato ai vigili del fuoco: rogo domato

Numerose chiamate sono arrivate alla centrale dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di giovedì, da parte di cittadini allarmati da del fumo che si alzava nella zona del Pestrino.

Le segnalazioni indicavano l'area di una ditta come luogo di origine del rogo, ma i pompieri, partiti intorno alle 13.15 dalla stazione di Verona con due mezzi, lo hanno individuato in un'area all'aperto, trovando in fiamme del materiale vario, composto principalmente da bancali di legno e anche in plastica. Le operazioni di spegnimento si sono concluse nel giro di una ventina di minuti, ma il personale dei vigili del fuoco si è trattenuto sul luogo dell'incendio per svolgere le consuete operazioni di bonifica.