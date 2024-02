Incendio sul tetto di una villetta: fiamme domate dai vigili del fuoco

Un incendio in abitazione ha tenuti impegnati i vigili del fuoco nel pomeriggio di giovedì a Colognola ai Colli.

Intorno alle 16.30, tre squadre partite dal distaccamento di Caldiero e dalla centrale di Verona, si sono dirette in via Cubetta per spegnere il rogo partito dalla canna fumaria di una villetta. Le fiamme hanno coinvolto parte del tetto e sono state domate in circa tre ore dai pompieri presenti sul posto con 9 uomini e 3 tre mezzi: le operazioni si sono infine concluse con la messa in sicurezza della struttura.