Rogo in casa abbandonata usata come rifugio di fortuna. A fuoco mansarda

La mansarda di un edificio abbandonato ha preso fuoco questo pomeriggio, 4 aprile, a San Bonifacio. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco e nessuno è rimasto ferito o ustionato.

L'incendio si è sviluppato intorno alle 13.30 in un'abitazione di Via IV Novembre. Le fiamme hanno interessato i circa 100 metri quadrati di mansarda di una palazzina che è disabitata ma che viene a volte utilizzata come ricovero di fortuna da chi è senza fissa dimora. L'edificio è disposto su tre livelli e al momento dell'incendio nessuno è stato trovato al suo interno.

A spegnere l'incendio sono stati i vigili del fuoco di Verona e del distaccamento di Caldiero, arrivati a San Bonifacio in 9 con un'autopompa, un'autoscala e un'autobotte. I pompieri hanno spento il fuoco che aveva bruciato mobilio e materassi abbandonati. L'intervento è poi proseguito con il minuto spegnimento e la messa in sicurezza della struttura che è stata successivamente dichiarata inagibile.

Le operazioni si sono concluse intorno alle 17 senza la scoperta delle cause del rogo.