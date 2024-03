Brucia in A4 un camion che trasporta mais, l'autista riesce a sganciare il rimorchio: fiamme domate dai vigili del fuoco

Dopo l'incendio di un veicolo a San Giovanni Lupatoto, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire nella notte tra lunedì e martedì per estinguere le fiamme divampate su un altro veicolo. Intorno a mezzanotte e mezza infatti si sono recati sull'autostrada A4, in direzione Est tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna, per un rogo che si era sviluppato su di un autoarticolato.

A bruciare sarebbe stato i semirimorchio che trasportava grani di mais: quando l'autista si è accorto dell'incendio, è riuscito a fermare il mezzo e a sganciare il trattore, per poi dare l'allarme alla sala operativa.

Sul posto, da Verona, sono arrivati 2 mezzi, tra cui un'autobotte, e 7 operatori dei vigili del fuoco, che si sono messi subito al lavoro, utilizzando anche del liquido schiumogeno, per spegnere le fiamme che si stavano propagando.

Le operazioni di completo spegnimento e raffreddamento si sono concluse intorno alle ore 2.30, senza creare particolari rallentamenti alla circolazione.

Nessuno è rimasto ferito nell'episodio, mentre sul posto erano presenti anche polizia e ausiliari della viabilità.