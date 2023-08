Incendia un'auto per un litigio sul parcheggio, denunciato per danneggiamento

Per un diverbio sul parcheggio, un uomo ha dato fuoco ad un'auto in centro a Verona. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco ed il presunto responsabile è stato identificato e denunciato dai carabinieri.

Nel corso della scorsa serata, pompieri e militari della sezione radiomobile di Verona sono dovuti intervenire in Via Amatore Sciesa, vicino a Piazza Pradaval, per un incendio di natura sospetta. Il piccolo rogo è stato domato dai vigili del fuoco ed ha danneggiato solo il parabrezza del veicolo, che era regolarmente parcheggiato in strada.

Al termine dei rilievi e di una notte dedicata a ricostruire la dinamica ed i retroscena dell'evento, i carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto autore, che avrebbe compiuto il danneggiamento per futili motivi collegati all'occupazione del posto auto. L'uomo è stato denunciato per danneggiamento a seguito d'incendio.